Ponovno alarm za preplah na Okrožnem sodišču v Ljubljani

Ljubljana, 18. maja - Alarm za preplah je danes ponovno prekinil delo sodišča, saj so nekaj minut pred 13. uro prejeli anonimni klic o nevarnosti, da je v sodni stavbi eksplozivno telo oziroma bomba. Delo sodišča je prekinjeno, prostore so izpraznili in zavarovali, policija pa opravlja pregled stavbe, so objavili na spletni strani ljubljanskega okrožnega sodišča.