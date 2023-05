Mol želi prevzem OMV Slovenija zaključiti do 30. junija

Ljubljana, 18. maja - Potem ko je Evropska komisija madžarski naftni družbi Mol prižgala zeleno luč za prevzem družbe OMV Slovenija, so iz tega madžarskega podjetja danes sporočili, da je zaključek transakcije predviden do 30. junija. Ob tem so vnovič izrazili prepričanje, da se bo konkurenca na slovenskem trgu s tem poslom le še okrepila.