V avtodom predelani kombiji s Koroške po celi Evropi

Slovenj Gradec, 20. maja - Koroško podjetje Robeta, specializirano za izdelavo avtodomov po meri, ki so predelani iz kombijev, lahko po lanski širitvi proizvodnje v Otiškem Vrhu zdaj letno izdela do 900 potovalnih vozil. Prodajajo jih po celotni Evropi, kjer imajo 72 prodajnih točk, lani so vstopili tudi na trga Južne Koreje in Japonske. Izziv ostaja britanski trg.