Neto čisti dobiček koroških podjetij lani za 15 odstotkov večji

Velenje/Slovenj Gradec, 18. maja - Koroške gospodarske družbe so lansko leto zaključile z dobrimi rezultati. Med drugim je neto čisti dobiček družb dosegel 115 milijonov evrov, kar je za 15 odstotkov več kot leto prej, v absolutnem znesku pa je to največ doslej, so ob današnji predstavitvi podatkov iz zbranih poslovnih poročil izpostavili na novinarski konferenci Ajpesa v Velenju.