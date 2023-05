Slovenski podjetniški observatorij: Kljub nekaterim težavam razvoj startup podjetij v Sloveniji hiter

Maribor, 18. maja - Kljub temu, da obstajajo nekatere ovire in slabosti, kot so omejen dostop do financiranja, pomanjkanje ustrezne delovne sile in težave pri pridobivanju pravih talentov, se Slovenija dobro uvršča po hitrosti razvoja startup in scaleup podjetij ter kakovosti življenja, ugotavlja aktualna raziskava Slovenskega podjetniškega observatorija 2022.