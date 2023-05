Pogovor o boju proti nasilju nad LGBTQ osebami poudaril pomen opolnomočenja

Ljubljana, 18. maja - Slovenska kinoteka je v sredo zvečer, na mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji, gostila pogovor, na katerem so udeleženci poudarili pomen prijavljanja nasilja nad LGBTQ osebami in opolnomočenja žrtev, ki takšnih primerov pogosto ne prijavijo zaradi nezaupanja v institucije ali minimalizacije nasilja.