Pance podaljšal z zmaji do konca sezone 2025/26

Ljubljana, 18. maja - Slovenski hokejski reprezentant Žiga Pance bo nosil dres ljubljanske Olimpije vsaj do konca sezone 2025/26, so danes sporočili iz tabora zmajev. Dolgoletni reprezentant, udeleženec številnih svetovnih prvenstev in dvakratni olimpijec je bil član Olimpije že zadnje tri sezone, ta čas pa nastopa na SP elitne divizije v Latviji.