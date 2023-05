Pretoki rek upadajo, a se nekatere ponekod še razlivajo

Ljubljana, 18. maja - Po obilnih padavinah minule dni danes pretoki rek po Sloveniji povsod upadajo. Krka se še razliva na običajnih mestih, razlivanja so tudi še v porečjih Pesnice in Ščavnice, Mura se razliva znotraj protipoplavnih nasipov. Te reke se bodo predvidoma do sobote vrnile v svoje struge in pri tem ohranjale veliko vodnatost, navaja hidrološko poročilo.