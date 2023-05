V Imoli upajo na podaljšanje pogodbe z F1 do 2026

Imola, 18. maja - Potem ko so organizatorji dirke za veliko nagrado Emilije Romanje v formuli 1 v sredo zaradi obilnih padavin in poplav odpovedali dirkaški konec tedna, zdaj upajo, da bodo lahko podaljšali pogodbo z vodstvom F1 do 2026. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, si želijo pogodbo zaradi letošnje odpovedi podaljšati za leto dni.