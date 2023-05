V Inlesu lani poslovali uspešno, letos že zaznavajo upad naročil

Ribnica, 20. maja - V ribniškem Inlesu, katerega glavna dejavnost je izdelava oken in vhodnih vrat po naročilu, so lani poslovali uspešno. Promet so glede na leto prej povečali za četrtino, dobiček več kot podvojili, je za STA povedal predsednik upravnega odbora Andrej Mate. Medtem pa letos že opažajo upad naročil, kar je posledica ohlajanja v gradbeništvu.