Na evropskih borzah uvodoma optimistično

London/Frankfurt/Pariz, 18. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v začetnem delu današnjega trgovanja zvišali. Tako kot vlagatelji v ZDA in Aziji so tudi vlagatelji na stari celini optimistični, da bodo v ZDA pravočasno dosegli dogovor o zvišanju meje javnega dolga, poroča francoska tiskovna agencija AFP.