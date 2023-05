Easyjet v prvem poslovnem polletju zmanjšal izgubo

London, 18. maja - Britanski letalski prevoznik Easyjet je v prvem polletju poslovnega leta zmanjšal čisto izgubo na 307 milijonov funtov (okoli 353 milijonov evrov). To je 29 odstotkov manj kot v enakem obdobju leto prej. Boljši poslovni rezultati so posledica večjega povpraševanja, v družbi so ob tem optimistični glede poletne sezone.