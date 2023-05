Mladi navdušenci nad robotiko pomerili moči na državnem tekmovanju v Mariboru

Maribor, 18. maja - V organizaciji Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je pred dnevi potekalo 22. državno tekmovanje z mobilnimi roboti ROBObum RCJ 2023 za osnovnošolce in srednješolce. Mladi iz vse Slovenije so se pomerili v štirih tekmovalnih kategorijah.