Hrastniški občini sredstva za gradnjo koloparka

Hrastnik, 27. maja - Občina Hrastnik je skupaj z zavodom za kulturo, šport, mladino in turizem s projektom Pumptrack uspešno kandidirala na razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi. Pridobila je sredstva v višini 29.780 evrov, za gradnjo koloparka pa so zagotovili še 80.000 evrov iz občinskega proračuna.