V nekaterih delih Hrvaške danes umiritev razmer, v Petrinji in Sisku reke še naraščajo

Zagreb, 18. maja - Na Hrvaškem se že peti dan borijo s poplavami. Vodostaji rek Korana in Kolpa v Karlovcu ter Une v Hrvatski Kostajnici, kjer so bile razmere v sredo in danes ponoči najtežje, so začeli upadati. V Petrinji in Sisku najvišje vodostaje rek pričakujejo v petek, ko bodo ogrožene tudi hiše.