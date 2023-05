Izjemno zanimanje za vstopnice za olimpijske igre v Parizu

Pariz, 18. maja - Druga faza prodaje vstopnic za olimpijske igre Pariz 2024, ki se je začela 11. maja, zbuja veliko zanimanja in navdušenja med ljubitelji iger v Franciji in po vsem svetu. Za žreb se je prijavilo več kot štiri milijone ljudi, v prvih 48 urah pa so prodali več kot milijon vstopnic, navajajo organizatorji.