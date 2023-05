Magdeburg in PSG prva polfinalista rokometne lige prvakov

Ljubljana, 17. maja - Rokometaši nemškega Magdeburga in francoskega PSG so se uvrstili na zaključni turnir evropske lige prvakov, ki bo 17. in 18. junija v Lanxess Areni v Kölnu. Magdeburg je v dveh četrtfinalnih dvobojih izločil poljsko Wislo iz Plocka s skupnim izidom 52:50, razvpita pariška ekipa pa nemški Kiel s 63:56.