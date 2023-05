Vaterpolisti Ljubljane v finale vaterpolskega DP

Maribor, 17. maja - Vaterpolisti Ljubljane Slovana so drugi finalisti vaterpolskega državnega prvenstva. Na odločilni tretji tekmi polfinala so Ljubljančani v Mariboru premagali Branik z 12:6 in se tako v finale prebili z 2:1 v zmagah. Matija Bernard Čanč je bil s štiri goli najboljši strelec zmagovalcev in tekme.