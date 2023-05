Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 5.)

Ljubljana, 17. maja - Tuje tiskovne agencije so danes pisale o tem, da je Evropska komisija madžarski naftni družbi Mol dala soglasje za prevzem družbe OMV Slovenija. Poročale so tudi o tem, da se bo madžarski premier Viktor Orban na Bledu udeležil zasedanja izvršilnega odbora in skupščine Mednarodne zveze sredinskih demokratov, ki ga gosti stranka SDS.