Latvijci boljši od Norvežanov, Kanadčani zanesljivo čez Kazahstance

Riga, 17. maja - Latvijski hokejisti so na domačem svetovnem prvenstvu elitne skupine v Rigi premagali Norvežane z 2:1, medtem ko so bili Kanadčani v drugem obračunu skupine B boljši od Kazahstancev s 5:1. V tej skupini igra tudi Slovenija, po treh porazih proti Švici, Kanadi in Norveški se bo v četrtek ob 15.20 pomerila s Češko.