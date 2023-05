San Remo, 17. maja - Jadralci na evropskem prvenstvu razreda 470 v italijanskem San Remu so odjadrali tri plove ter s tem končali kvalifikacije. Obe naši posadki, Tina Mrak in Jakob Božič ter mladinca Martin Fras in Mija Škerlavaj, sta se po petih odjadranih plovih uvrstili v srebrno skupino.