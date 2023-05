Celje, 17. maja - Na štajerski avtocesti so odpravili posledice popoldanske prometne nesreče, tako je avtocesta med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani ponovno prevozna. Ostal je zastoj na posameznih odsekih med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje, zamuda je ocenjena na okoli pol ure, poroča prometnoinformacijski center.