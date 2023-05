Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 17. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta na štajerski avtocesti zaprta prehitevalni in vozni pas zaradi prometne nesreče med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani, promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je zastoj na posameznih odsekih med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje z zamudo 30-35 minut.