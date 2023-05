Han za zmanjšanje birokracije in enakopravno obravnavo slovenskih podjetij v BiH

Ljubljana, 17. maja - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je danes v Ljubljani z ministrom za zunanjo trgovino in ekonomsko sodelovanje Bosne in Hercegovine Stašem Košarcem pogovarjal o priložnostih za krepitev sodelovanja. Ob tem se je med drugim zavzel za zmanjšanje birokratskih postopkov in enakopravno obravnavno slovenskih podjetij v BiH.