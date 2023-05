Sporazum o izvozu ukrajinskega žita podaljšali za dva meseca

Istanbul/Kijev/Moskva, 17. maja - Rusija in Ukrajina sta za dva meseca podaljšali sporazum o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja, ki velja od julija lani, je danes, dan pred iztekom veljavnosti sporazuma, sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. V Kijevu so se ZN in Turčiji zahvalili za posredovanje, v Moskvi pa opozarjajo na neskladja pri izvajanju sporazuma.