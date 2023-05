Po fotofinišu zmaga v sprintu Ackermannu, Roglič v etapi padel

Milano, 17. maja - Nemec Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Italiji, potem ko je bil najboljši po sprintu glavnine. Slovenski as Primož Roglič je v drugem delu etape padel, a jo dobro odnesel in etapo od Camaioreja do Tortone (219 km) končal v času glavnine.