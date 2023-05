Državni svet ne podpira predloga novele zakona o izvrševanju proračunov

Ljubljana, 17. maja - Državni svet na današnji seji ni podprl predloga novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Svetniki so ocenili, da ta ne naslavlja dviga povprečnine, ki bi zadoščala za kritje višjih stroškov občin, ki so predvsem posledica dviga stroškov dela v javnih zavodih, cen energentov in inflacije.