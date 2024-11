Strokovnjaki na posvetu pozvali k družbeno odgovornemu razvoju tehnologije

Ljubljana, 15. novembra - Tehnologija ne sme služiti zgolj ekonomskim interesom, ampak dolgoročni dobrobiti družbe, so se na današnjem posvetu na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti strinjali strokovnjaki. Poudarili so, da razvoj naprednih tehnologij močno vpliva na demokracijo in odpira vprašanja o izgubi človeškega stika na številnih področjih.