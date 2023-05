Odbor DZ potrdil predlog interventnega zakona za podaljšanje rudarskih pravic

Ljubljana, 17. maja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes potrdil dopolnjen predlog interventnega zakona, po katerem bi se rudarske pravice in koncesije, ki potečejo v letih 2023 in 2024, podaljšale za 30 mesecev. Razlog je v zaostanku pri upravnih postopkih za podaljšanje in sprejemanju prostorskih načrtov občin.