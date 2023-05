V Fidesu po odpovedi današnje pogajalske seje takoj pripravljeni nadaljevati pogajanja

Ljubljana, 17. maja - Na ministrstvu za zdravje so v torek odpovedali današnjo pogajalsko sejo z reprezentativnimi sindikati o oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo. Dosedanja pogajanja so bila vse prej kot učinkovita, zato odločitev po svoje razumejo, poudarjajo v zdravniškem sindikatu Fides, kjer so pogajanja takoj pripravljeni nadaljevati.