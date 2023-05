Danes odločitve o finalistih evropske in konferenčne lige

Ljubljana, 18. maja - Potem ko sta že znana finalista nogometne lige prvakov, bodo drevi znani še klubi, ki se bodo potegovali za končno zmago v evropski in konferenčni ligi. V evropski sta para povratnih polfinalnih tekem Bayer Leverkusen - Roma in Sevilla - Juventus, v konferenčni pa AZ Alkmaar - West Ham in Basel - Fiorentina. Vse tekme se bodo začele ob 21. uri.