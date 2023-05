Policisti med nadzorom Truck & Bus ugotovili 862 kršitev cestnoprometnih predpisov

Ljubljana, 17. maja - Policisti so minuli teden v sklopu akcije Truck & Bus ustavili in kontrolirali 2888 voznikov avtobusov in tovornih vozil. Med nadzorom so ugotovili kar 862 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega 806 pri voznikih tovornih vozil in 56 pri voznikih avtobusov, so sporočili z Generalne policijske uprave.