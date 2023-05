V SLS z več pozivi vladi v njenih pogajanjih s kmeti

Ljubljana, 17. maja - Stranka SLS je vlado pozvala, naj gre kmetom v pogajanjih naproti s spremembo uredbe o Naturi 2000, da ta ne bo posegala v najboljša kmetijska zemljišča. Iz parlamentarnega postopka naj umakne predloga novel zakonov o zaščiti živali in o KGZS, saj je njun namen nagajanje kmetom, so ocenili v SLS.