Fundacija Asef izbrala novo generacijo štipendistov

Glavni namen fundacije Asef je povezovanje in združevanje Slovencev po vsem svetu ter omogočiti mladim, da razvijejo svoje potenciale. Štipendiste so izbrali na podlagi akademskih dosežkov, strasti do raziskovanja in želje po vzpostavitvi dolgotrajnih vezi s Slovenijo, so sporočili iz fundacije.

Dodali so, da je takšna štipendija izjemna priložnost za akademsko in osebno rast. Štipendisti bodo imeli priložnost opraviti 10-tedenski raziskovalni ali delovni obisk pod mentorstvom profesorjev in podjetnikov na slovenskih univerzah, raziskovalnih centrih in podjetjih. Med obiskom bodo pridobili dragocene spretnosti in znanja ter spoznali slovensko kulturo in jezik.

Ob tem se je fundacija Asef v sporočilu zahvalila vsem donatorjem in Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, ker "omogočajo, da lahko Asef mladim ponuja priložnosti za pridobivanje dragocenih znanj, hkrati pa v Sloveniji ustvarjajo čudovite spomine in dolgotrajna prijateljstva".