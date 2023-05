Častni gost Grossmannovega festivala bo ameriški režiser John McTiernan

Ormož/Ljutomer, 17. maja - Častni gost 19. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina bo legendarni ameriški režiser John McTiernan, ki je z uspešnicami, kot so Predator, Umri pokončno, Umri pokončno brez oklevanja in Lov na Rdeči oktober v 80. in 90. letih minulega stoletja na novo postavil pravila akcijskega filma. Na festivalu bo prejel častnega hudega mačka.