Prodaja pesticidov v EU leta 2021 z rahlo rastjo

Luxembourg, 20. maja - V EU je bilo leta 2021 prodanih 355.000 ton pesticidov, kar je 2,7 odstotka več kot leto prej, kažejo ta teden objavljeni podatki Eurostata. V desetletnem obdobju je prodaja pesticidov najbolj narasla v Latviji in Avstriji, največji upad pa so statistiki zabeležili na Češkem, Danskem in Portugalskem. V Sloveniji je prodaja upadla za 18 odstotkov.