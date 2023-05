Center Nove Gorice bo gostil Festival obrti in podjetništva

Nova Gorica, 23. maja - V Novi Gorici se bo danes odvil Festival goriške obrti in podjetništva. Na 10.000 kvadratnih metrih se bo predstavilo okrog 100 obrtnikov in podjetnikov. Na prireditvi pričakujejo do 10.000 obiskovalcev, med njimi pa si želijo predvsem mlade, saj bodo predstavljali tudi različne poklice.