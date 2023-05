United Media v lansiranje Forbesovih izdaj v Sloveniji

Ljubljana, 17. maja - Medijska družba United Media je s poslovnim medijem Forbes podpisala licenčno pogodbo za lansiranje njegovih izdaj v Sloveniji, Srbiji, Črni Gori, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. Do konca leta bo tako začelo delovati pet novih strani Forbes Adria, ki bodo imele dostop do ostalih Forbesovih vsebin, predstavljale pa bodo tudi lokalne zgodbe.