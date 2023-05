Dirka formule 1 v Imoli zaradi slabega vremena odpovedana

Imola, 17. maja - Dirka svetovnega prvenstva formule 1 v Imoli konec tedna je zaradi slabega vremena odpovedana, je vodstvo F1 sporočilo na svoji spletni strani, na kateri so fotografije z obilico vode na in ob stezi. Dodali so, da so se za ta korak odločili zaradi varnosti navijačev, moštev in organizatorjev samih, pa tudi zaradi prebivalcev regije.