Gospodarstveniki in župani pozvali k državni strategiji zelenega prehoda

Ljubljana, 17. maja - Predstavniki gospodarstva in občin so na današnjem dogodku Sodelovanje mest in gospodarstva za doseganje podnebnih ciljev v Ljubljani izpostavili pomen sodelovanja pri zelenem prehodu. Slišati je bilo pozive k strategiji države pri zelenem prehodu, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pa je zagotovila, da sistemsko podporo že snujejo.