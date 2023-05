Pisatelji na Bledu o utopiji miru po navdihu Lennonove pesmi Imagine

Ljubljana, 17. maja - V okviru 55. mednarodnega srečanja Pen centrov na Bledu so pisatelji razmišljali o tem, kakšna bi bila podoba sveta, če bi se uresničila ideja, ki jo je v začetku 70. let v pesmi Imagine prepeval John Lennon. Strinjali so se, da gre za utopično pesem, vendar je k miru mogoče stremeti tudi s prizadevanji po uresničevanju mednarodnih zavez.