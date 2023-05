Opozicija po volitvah v Turčiji opozarja na nepravilnosti pri štetju glasovnic

Istanbul, 17. maja - Po nedeljskih predsedniških in parlamentarnih volitvah v Turčiji je opozicija danes ponovno izrazila dvom glede verodostojnosti štetja glasovnic in opozorila na številne nepravilnosti. Stranka Republikanska ljudska stranka (CHP) in prokurdska Ljudska demokratska stranka (HDP) sta se že pritožili pri državnem volilnem organu.