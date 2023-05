Piratom bo pri zbiranju podpisov za omejitev županskih mandatov pomagala Levica

Ljubljana, 17. maja - Pirati do 1. junija zbirajo podpise za vložitev predloga zakona, s katerim predlagajo omejitev županskih mandatov na največ dva zaporedna mandata. Zbrali so že dve tretjini od potrebnih 5000 podpisov. Pri zbiranju podpisov se jim je pridružila Levica, ki se zavzema za isti cilj. Zaskrbljeni pa so nad neodzivnostjo drugih dveh koalicijskih strank.