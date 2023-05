Rusija zanika sestrelitev raket kinžal in trdi, da je uničila sistem patriot

Kijev/Moskva/Washington, 17. maja - Ruske oblasti so v torek zanikale, da so ukrajinske sile sestrelile šest ruskih hipersoničnih raket kinžal. Ob tem so dodale, da so njihove rakete uničile enega od dveh sistemov zračne obrambe patriot v Ukrajini. ZDA so priznale, da so ruske rakete zadele sistem, a naj bi ga le poškodovale. Kijev medtem trdi, da je sistem še naprej v uporabi.