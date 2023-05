Na Unicefu pred tednom duševnega zdravja izpostavljajo pomen pogovorov o čustvih

Ljubljana, 17. maja - Prihajajoči teden duševnega zdravja so na Unicefu Slovenija zaznamovali z dogodkom v sklopu kampanje Kako se počutiš?, na katerem so izpostavili, kako pomembni so pogovori o čustvih in duševnem zdravju. Raziskava kaže, da skoraj polovica otrok v Sloveniji svoje duševno zdravje ocenjuje kot srednje dobro ali slabo, večina pa jih stiske rešuje sama.