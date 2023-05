Policija preiskala vlome v stanovanjske hiše na območju Gornje Radgone in Lendave

Murska Sobota, 17. maja - Kriminalisti murskosoboške policijske uprave so uspešno preiskali vlome v stanovanjske hiše na območju Gornje Radgone in Lendave. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine so kazensko ovadili dva državljana Slovenije in dva državljana Hrvaške.