V Bežigrajski galeriji 2 dokumentarne fotografije Boruta Krajnca

Ljubljana, 17. maja - V Bežigrajski galeriji 2 je od danes na ogled fotografska razstava Boruta Krajnca Kot tu in onkraj. Razstavljeni so trije cikli dokumentarnih fotografij Praznine, Pritisk in Prehajanje, ki jih je Krajnc ustvaril med letoma 2005 in 2021. Vsi kažejo visoko občutljivost avtorja za lokalne in globalne socialnopolitične pojave, so zapisali v galeriji.