Lani osemodstotna rast prometa na slovenskih cestah

Ljubljana, 17. maja - Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja motorna vozila lani opravila 20,5 milijarde voznih kilometrov. To je osem odstotkov več kot v letu 2021, ki ga je še zaznamovala epidemija covida-19. Na avtocestah in hitrih cestah se je obseg prometa povečal za 12 odstotkov, na drugih javnih cestah pa za pet odstotkov.