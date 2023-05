Primorske novice: Kazenski pregon proti bivšemu direktorju ŠOUP Koklu zastaral

Koper, 17. maja - Ponovljeno sojenje nekdanjemu dolgoletnemu direktorju Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) Sebastjanu Koklu zaradi očitkov zlorabe položaja in poneverbe med letoma 2007 in 2012 se je končalo brez sodbe. Kot poročajo Primorske novice, so višji sodniki potrdili odločitev koprskega okrožnega sodišča, da je kazenski pregon zastaral.