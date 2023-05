Več beograjskih šol prejelo obvestila o podtaknjenih bombah

Beograd, 17. maja - Več kot sto osnovnih in srednjih šol v srbski prestolnici Beograd je davi prejelo elektronska sporočila z grožnjami o domnevno podtaknjenih bombah. Po nedavnem množičnem smrtonosnem strelskem napadu v beograjski osnovni šoli je to znova vzbudilo zaskrbljenost javnosti. Policija pregleduje šole, pouk so prekinili, poročajo lokalni mediji.